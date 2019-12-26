النيابة تصرح بدفن طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بكرداسة

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صرحت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما خلال اندلاع النيران داخل منزلهما بمنطقة أبو رواش بكرداسة بشمال الجيزة، و طالبت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث لبيان سبب اندلاع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع 3 سيارات للإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، وحررر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.