مراسلون بلا حدود تدعو الرئاسة التونسية إلى احترام العمل الصحفي

دعت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس الرئاسة التونسية إلى احترام العمل الصحفي غداة منع صحفيين دوليين من تغطية المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاربعاء.

ولم يتسن لصحفيين من قنوات الحرة والعربية والميادين ووكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) والوكالة الأمريكية "سيبوزا" من دخول القصر الرئاسي كما صادر الأمن الرئاسي بطاقات فريق "التلفزيون العربي".

ونقلت المنظمة عن رشيدة النيفر، مستشارة رئيس الجمهورية للإعلام والاتصال، أن الأمر يعود لأسباب أمنية، مؤكدة أنه لطبيعة الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي وقع اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية، ولم يسمح إلا لعدد محدود من الصحفيين بتغطية المؤتمر الصحفي.

ولكن صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، قال إن "التبريرات المقدمة من رئاسة الجمهورية واهية تماما. وأن التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والإعلان المرتجل عن أنشطة رئاسة الجمهورية، عوامل تنتهك حرية الصحافة التي تعتبر المكسب الأهم للثورة التونسية".

وتابع الخياطي "ندعو رئاسة الجمهورية إلى وضع استراتيجية واضحة لطرق التعامل مع الصحافيين، وضمان حق كل وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة".

يشار إلى أن العلاقات ليست في أفضل أحوالها بين وسائل الإعلام ومؤسسة الرئاسة في تونس، بسبب النقص في المعلومات والبطء في الاستجابة لاستفسارات المؤسسات الإعلامية.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين نددت أمس الاربعاء بمنع صحفيين من تغطية المؤتمر الصحفي للرئيس التركي، كما انتقدت غياب الشفافية والآنية في الإعلان عن نشاطات رئاسة الجمهورية وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية.