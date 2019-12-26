الاستقلال الإيراني يقيل مدربه الإيطالي ستراماتشيوني

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فسخ نادي الاستقلال الإيراني لكرة القدم عقد المدير الفني الإيطالي أندريا ستراماتشيوني، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين بشأن مشكلات تحويل راتب المدرب.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الخميس أن النادي لم يتمكن من الموافقة على متطلبات المدرب الإيطالي البالغ من العمر 44 عاما.

ولم يستطع النادي تحويل الراتب إلى الحساب البنكي للمدرب في إيطاليا في ظل العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على إيران في الوقت الحالي.

وكان ستراماتشيوني، المدرب السابق لإنتر ميلان وأودينيزي وباناثينايكوس وسبارتا براغ، قد تولى في يونيو الماضي تدريب الاستقلال، بطل إيران ثماني مرات.