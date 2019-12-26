فتاة تتلقى هدايا بوزن 37 كج من بيل جيتس في الـ«سيكريت سانتا»

انضم بيل جيتس، أحد مؤسسي شركة "Microsoft"، إلى لعبة "سيكريت سانتا" التي تنظمها بوابة "ريديت"، وقدم هدايا تزن 37 كج، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأفاد موقع "NEWS.ru" الروسي، بأن الملياردير جيتس أرسل هدايا إلى الولايات المتحدة وقدمها لفتاة أمريكية تدعى ميشيجان شيلبي، تبلغ من العمر 33 عامًا، وكان وزن الهدايا الإجمالي نحو 37 كج.

وقالت الفتاة: "دائما ما كنت أفكر كم هو من الجميل أن تسقط الهدايا أمام شخص ما، لكنني لم أتوقع أن يحدث هذا لي".

ويدرس جيتس وفريقه اهتمامات مستخدمي الموقع واختيار العروض المقدمة منهم بجدية.

وكانت شيلبي قد أبرزت اهتمامها برواية "The Great Gatsby" للكاتب فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، فتلقت مخطوطة لهذه التحفة الأدبية كهدية، بالإضافة إلى ذلك، تبرع جيتس لجمعية أمريكية بمبلغ من المال إحياءً لذكرى والدة الفتاة.

وكان أيضاً من بين الهدايا مجموعات "Lego" المرتبطة بـ"حرب النجوم" و"هاري بوتر".