الأوقاف: افتتاح 1851 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية في 2019

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أبرز ماتم إنجازه في مجال إطلاق القوافل الدعوية وزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة، وكذلك إحلال وتجديد المساجد، خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم افتتاح 1851 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية، وإجمالي الفصول التي يتم التدريس بها حاليًا 712 فصلًا، وكذلك عقد 12000 ملتقى فكري، خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التي تسهم في بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، و تم تسيير عدد (1340) محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمحافظات الواقعة على السواحل الحدودية، و عقد 797 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة.|

وأشارت إلى أنه تم عقد 766 محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع مدارس الجمهورية، و تم عقد 297 محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب والأندية بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 92 محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية ، كما أقيمت ندوة تثقيفية هامة بعنوان ( التنوع الثقافي وسماحة الأديان ) بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة لمناقشة كتاب (الحوار الثقافي بين الشرق والغرب) من إصدارات وزارة الأوقاف.