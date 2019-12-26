نائب المفوضية الأوروبية يبعث برسالة حب إلى بريطانيا قبل بريكست







كتب أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي الكبار في "رسالة حب" إلى بريطانيا قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ونشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الخميس قال فيها إن بريطانيا "ستكون دائما موضع ترحيب للعودة" إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس: "شعرت بألم بالغ عندما قررتم الرحيل.. لكن في الوقت نفسه، أجد ارتياحا في التفكير بأن الروابط الأسرية لا يمكن أبدا حقيقة أن تتقطع".

وتذكر تيمرمانس وقت أن كان تلميذا في إحدى المدارس البريطانية في روما، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين، وبريطانيا كانت دائما جزءا منه.

وكتب يقول: "الآن ترحلون، وقلبي ينفطر من الحزن".

وعقب استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يونيو عام 2016، تستعد بريطانيا للرحيل من التكتل في 31 يونيو، بعدما تم تأجيل ذلك الموعد عدة مرات. وستسمح فترة انتقالية مدتها 11 شهرا لإجراء مفاوضات بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وعبر تيمرمانس عن أسفه من أن بريطانيا، التي كانت دائما غير قادرة على حسم مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قررت حسم القضية بإجراء استفتاء.

وأضاف أن "الشيء المؤسف، وأراه يؤلمكم، هو أن التردد في اتخاذ قرار لا يزال قائما، حتى بعد اختياركم الرحيل".

وقال تيمرمانس وهو أحد كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية تحت رئاسة أورسولا فون ديرلا لاين إنه "خلال العملية، وقع عليكم وعلينا جميعا ضرر بالغ للغاية غير ضروري، وأخشى وقوع المزيد".



