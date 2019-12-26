ائتلاف «الوطنية» العراقي يدعو إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح

دعا ائتلاف "الوطنية" العراقي برئاسة إياد علاوي، اليوم الخميس، إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات وفق قانون جديد منصف وعادل، على ألا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنةً كاملة ، وأن تتعهد بألا تترشح للانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن القوى السياسية الرئيسية في البلاد المسئولة عن ترشيح رئيس وزراء جديد لم تتحمل مسئوليتها "في أحرج وأخطر مرحلة يشهدها تاريخ العراق الحديث" ، مضيفا أن تلك القوى "مارست الضغوط على رئيس الجمهورية للقبول بمرشحها، دون أي اعتبار لمطالب المتظاهرين، ومطالب النقابات والاتحادات والجمعيات التي كان لها رأي آخر بهذا المرشح، بدلا من ترك الأمر لرئيس الجمهورية ليبدأ مشاوراته وحواراته لاستمزاج آراء جميع القوى السياسية والخروج برأي موحد لتسمية رئيس الوزراء المقبل".

وتابع البيان " مع عجز هذه الكتل عن تقديم مرشحٍ يلبي تطلعات المتظاهرين يكون قادرا على إدارة المرحلة المقبلة ، نرى أنه آن الآوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ للانتخابات وفق قانون جديد منصف وعادل".

وثمن الائتلاف موقف برهم صالح وانحيازه لخيار الشعب "رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها" ، معلنا رفضه القاطع لاستقالة صالح ، داعيا رئيس الجمهورية العراقية إلى ممارسة دوره المطلوب وفق مقتضيات الدستور ومتطلبات الشعب العراقي بما يحفظ للعراق وحدته وهيبته واستقراره.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قدم ، في وقت سابق اليوم ، استقالته للبرلمان العراقي ، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.