 اكتشاف نقوشات حجرية ترجع إلى 1400 سنة شمال غربي الصين - بوابة الشروق
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اكتشاف نقوشات حجرية ترجع إلى 1400 سنة شمال غربي الصين

بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:03 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:03 ص

اكتشف علماء آثار صينيون عددا كبيرا من مواد البناء والنقوش الحجرية في ضريح إمبراطور بأسرة تانج (618 – 907 م) في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

وقال تيان يو تشيان الباحث بمعهد شنشي لعلم الآثار - في تصريح اليوم الخميس - إن عمليات استكشاف بدأت العام الجاري في بعض أجزاء الضريح الذي يقع في قرية تساوتسون بمحافظة فوبينغ، ويعود إلى الإمبراطور العاشر من أسرة تانغ، حيث تم العثور على عدد كبير من مواد البناء بما فيها بلاط وطوب إلى جانب شظايا الفخار والخزف، واثنين من الخيول المجنحة وثلاثة خيول حجرية وثلاثة خيول حراسة على أحد الأعمدة الحجرية أثناء عمليات الاستكشاف، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة تعد مهمة لدراسة تطور نظام الجنازة في أسرة تانغ.

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