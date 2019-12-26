 رئيس هيئة قناة السويس يُكرم قيادات الهيئة والعاملين المُحالين للتقاعُد - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2019 3:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم قيادات الهيئة والعاملين المُحالين للتقاعُد

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 3:03 م

كرم أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، 196 من قيادات الهيئة والعاملين الذين بلغوا سن التقاعُد بالإدارات المختلفةً في احتفالية شهدت حضور عددا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقناة السويس، وذلك في مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ووجه ربيع في كلمته الشكر والعرفان للعاملين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل رفعة قناة السويس، ولم يدخروا جهدا طوال سنوات خدمتهم الطويلة التي امتدت عبر عشرات السنين من أجل الحفاظ على المكانة المرموقة التي تحظى بها قناة السويس على صعيد التجارة العالمية، وذلك إدراكًا منهم بأنهم عماد نجاح الهيئة في تأدية دورها الحيوي كواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد المصري ورافدًا هامًا للعملة الصعبة للخزانة العامة للدولة، موضحاً أن التكريم يعد سُنة حميدة توارثتها الهيئة من جيل إلى جيل.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تكنُ كل التقدير للعاملين المُكرمين لدورهم البارز في إنجاز المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة التي ستظل دومًا نقطة مُضيئة في تاريخهم المهني يفتخرون بها أمام أبنائهم وأحفادهم، مشددًا على أن الهيئة ستظل داعمةً لهم بتقديم أعلى مستوى من خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية حرصًا منها على توفير كافة سبل الراحة لهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك