محمد سامي ينتهي من تصوير كليب «رايحين نسهر» مع محمد رمضان

انتهى المخرج محمد سامي من تصوير كليب "رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر سامي ورمضان لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.

وأخرج محمد سامي العديد من الكليبات فى بداية مشواره كمخرج، مع كبار النجوم مثل تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبى وغيرهم ووضع نفسه واحدًا من أشهر مخرجى الكليبات فى الوطن العربى، ليقتحم بعد ذلك عالم السينما والدراما وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع غادة عبد الرازق ومحمد رمضان وتامر حسني وأحمد السقا.

وفي سياق متصل يستأنف المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد انتهاء إجازة الكريسماس، ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.