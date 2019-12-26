اليابان تضغط على الشركات لزيادة الأجور

يصعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا ضغوطهما على الشركات الكبرى في اليابان من أجل زيادة الأجور للمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الياباني.

وللعام السابع على التوالي قال آبي أمام اجتماع نهاية العام لتجمع الشركات اليابانية "كيدانرين" إنه يأمل في اتفاق الشركات والعمال على زيادة الأجور خلال مفاوضاتهم السنوية بشأن الأجور في الربيع المقبل.

وقال آبي "الشيء المهم هو الاستثمار في البشر... نظرا لآنني أقول ذلك كل سنة، فأنا لن أركز كثيرا عليه لكن لدى آمال كبيرة للعام الجديد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل عقبة رئيسية أمام الوصول بمعدل التضخم المنخفض في اليابان إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا. ويبلغ معدل نمو الأجور في اليابان حوالي 1ر2% وهو ما يقل كثيرا عن معدل 3% الذي يرى المحللون أنه حيوي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف.

وخلال الاجتماع نفسه قال محافظ البنك المركزي الياباني الذي تحدث بعد رئيس الوزراء إنه يأمل في تحسن موقف الشركات بالنسبة للأجور والأسعار، وأن نموهما بوتيرة معتدلة سيكون مفيدا للجميع.

كان البنك المركزي الياباني قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني ورفع معدل التضخم.