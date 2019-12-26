الإعصار فانفون يودي بحياة خمسة أشخاص في الفلبين

(د ب أ)

تسبب الإعصار "فانفون" في وفاة خمسة أشخاص في الفلبين، بينما فُقد خمسة آخرون في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأربعاء أن "فانفون" اجتاح الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين الأربعاء حيث صاحبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم عيد الميلاد(الكريسماس) في مراكز إيواء.

وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.

واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين منذ عشية الكريسماس، في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن.

وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض من المناطق المتضررة.

يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت