استمرار المواجهات بسبب قانون الجنسية في الهند وحصيلة القتلى تصل لـ25 شخصا







تواصلت المواجهات بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند اليوم الخميس، فيما نظم معارضوه احتجاجات جديدة وألقى وزير حكومي باللائمة على سياسي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه في تجمع في نيودلهي: "تسبب حزب المؤتمر الذي تقوده المعارضة في حالة من الارتباك بشأن (تعديل قانون الجنسية)".

وتابع شاه: "لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان والآن ينشرون الشائعات"، مضيفا أن هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.

وكان أغلب المظاهرات التي جرى تنظيمها عبر البلاد منذ العاشر من ديسمبر سلمية، ولكن بعضها تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة مخلفة مقتل 25 شخصا، بحسب البيانات الرسمية، وأغلبها في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.

وقالت شرطة أوتار براديش إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات في الولاية حتى الآن وأصيب 288 شرطيا. وتوفى أربعة أشخاص في ولاية آسام واثنان في مدينة مانجالور في كارناتاكا.

ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الثلاثة المجاورة ذات الأغلبية المسلمة بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني الهنيد البالغ 3ر1 مليار نسمة.

وجرى تنظيم مظاهرات جديدة ضد القانون في العديد من المدن اليوم الخميس بما في ذلك كولكاتا وبنجالور وتشيناي ونيودلهي.