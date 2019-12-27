 الجزائري بن سبعيني لاعب الشهر في مونشنجلادباخ الألماني - بوابة الشروق
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الجزائري بن سبعيني لاعب الشهر في مونشنجلادباخ الألماني

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 11:55 م

حصل الجزائري رامي بنسبعيني لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في ناديه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتألق بنسبعيني خلال الشهر الجاري، حيث سجل هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق على بايرن ميونخ 2 - 1، في بداية ديسمبر .

وهنأ مونشنجلادباخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاعبه الجزائري حيث قال: "تهانينا لرامي بنسبعيني أفضل لاعب في شهر ديسمبر".

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر لايبزج بعد نهاية منافسات الذهاب من الدوري الألماني لكرة القدم.


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