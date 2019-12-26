ألمانيا تعاني من قصور فيما يزيد على 200 ألف موظف في قطاع الخدمات العامة

أعلن الاتحاد الألماني لشؤون الموظفين والأجور أن هناك قصورا في الموظفين في قطاع الخدمات العامة بألمانيا يصل إلى ما يزيد على 200 ألف موظف.

وقال رئيس الاتحاد أولريش زيلبرباخ في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية تم نشرها اليوم الخميس إن قطاع الخدمات العامة يعد حالة تستلزم الإصلاح.

وأكد زيلبرباخ أنه لابد من التوضيح لجميع الأطراف أنه "عندما لم تعمل الحكومة بشكل جيد، سيكون لذلك تأثيرات ضخمة على التكاتف المجتمعي في بلدنا".

وبحسب الصحيفة، افترض الاتحاد في مطلع عام 2018 أن هناك قصورا في 185 ألف وظيفة في قطاع الخدمات العامة.

وقال رئيس الاتحاد أن هناك حاليا قصورا "فيما يزيد كثيرا على 200 ألف موظف"، وحذر قائلا: "نتجه نحو حدوث انهيار في المنظومة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مضادة سريعا".

يشار إلى أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع السنوي للاتحاد المنتظر يومي 6 و7 يناير المقبل في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.