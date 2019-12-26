محتجو هونج كونج يعطلون عمل مراكز التسوق وسط استمرار الاضطرابات







ألقت شرطة هونج كونج القبض على أربعة أشخاص على الأقل اليوم الخميس في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات خلال عطلة أعياد الميلاد في تعطيل مراكز التسوق، مما أدى إلى اشتباك قوات الشرطة مع المتظاهرين.

وتم الاحتجاج على المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات مثل "حرروا هونج كونج، هذه ثورة عصرنا" و "لتنحل الشرطة فورا" بعد دخولهم مطعما والتسبب في اضطراب طفيف، وفقا لإذاعة "آر تي إتش كيه" التي تدعمها الحكومة.

وفي أماكن أخرى، أغلقت المطاعم التي تعود ملكيتها إلى البر الرئيسي الصيني، مثل سلسلة "ماكسيمز" أبوابها خلال فترة ما بعد الظهر، وتم استهداف هذه السلسلة بشكل متكرر خلال الاحتجاجات، حسبما ذكر التقرير.

وتواجه مراكز التسوق في جميع أنحاء هونج كونج اضطرابا مستمرا في ظل اشتداد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في وقت سابق من العام الجاري، بسبب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين جنائيا مؤخرا.

وخلال فترة عيد الميلاد الفوضوية، ردت شرطة مكافحة الشغب باستخدام رذاذ الفلفل حيث تضاعفت التجمعات الصغيرة للمتظاهرين في مراكز التسوق لتتحول إلى مظاهرات حاشدة.

وقالت الشرطة إنه قد تم اعتقال 23 شخصا على الأقل بحلول منتصف ليل الأربعاء.

وأعلنت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي أحد المنظمين الرئيسيين للتجمعات الاحتجاجية في هونج كونج، أنها ستنظم مظاهرة حاشدة في الأول من يناير، أول أيام العام الجديد، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عطلة أعياد الميلاد (الكريسماس).

ومن المقرر أن تشمل العملية الاحتجاجية المقررة – والذي ستكون تحت شعار "تذكروا وعودنا، نقف كشخص واحد" – تنظيم مسيرة في وسط المدينة بعد ظهر أول أيام العام الجديد، تمتد على طول الطريق من متنزه فيكتوريا إلى طريق تشاتر، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على إذن من السلطات، وما زال هذا الإجراء معلقا.



