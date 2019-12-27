كتلة البناء تدعو البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرئيس العراقي

دعا تحالف البناء، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي مساء اليوم الخميس البرلمان إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الرئيس العراقي برهم صالح لحنثه اليمين وخرقه الدستور.

وفي ذات السياق، هاجم نائب شيعي مساء اليوم تلويح الرئيس العراقي برهم صالح بالاستقالة من منصبه ووصف قرار الذهاب الى الاستقالة بأنه موقف "جبان".

وقال النائب عدي عواد عضو تحالف البناء في البرلمان العراقي في مقابلة مع محطة (دجلة) الفضائية "نحن أمام أزمة كبيرة، وقرار الرئيس بالاستقالة على خلفية عدم التفاهم مع كتلة البناء البرلمانية على مرشح لتولي تشكيل الحكومة، إنه تهرب وإنه لم يكن شجاعا... وجبان في مواجهة الأزمة".

وأضاف: "كان الأجدر بالرئيس أن يقدم مرشحا مقنعا للبرلمان، وألا يهرب إلى محافظة السليمانية ويترك البلاد في أزمة خانقة".

وذكر عواد "أن موقف الرئيس برهم صالح، هو جزء من مؤامرة أمريكية بإبعاد المرشح أسعد العيداني وجر العراق إلى المجهول".

وكشف "أن الرئيس العراقي أبلغ (أسعد العيداني) الليلة الماضية في اجتماع جمعهما، أنه سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة نهار اليوم الخميس لكن قرار التلويح بالاستقالة شكل مفاجأة لنا".

وكان الرئيس العراقي برهم قد عرض استقالته من المنصب على خلفية عدم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.