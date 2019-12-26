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فيما يلى تسلسل زمني لأهم أحداث العالم خلال الربع الثاني من عام 2019 من أبريل وحتى يونيو:

2 أبريل: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من منصبه بسبب ضغط المظاهرات الشعبية و الجيش الواسع النفوذ. ورئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون يفوز برئاسة الجزائر في :ديسمبر الجاري.

4 أبريل: قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يعلن بدء عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من قوات حكومية منافسة مدعومة من الأمم المتحدة. القتال مستمر طوال العام. مقتل 53 شخصا في غارة جوية في تموزيوليو الماضي استهدفت مخيما للاجئين.

9 أبريل: خلال الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، حزب الليكود بزعامة الرئيس بنيامين نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة القائد العسكري السابق بيني جانتس يحصل كل منهما على 35 من بين 120 مقعدا في الكنيست. الجولة الثانية من الانتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة، ومن المتوقع الآن إجراء جولة ثالثة من الانتخابات في عام 2020.

10 أبريل: العلماء ينشرون أول صورة تلسكوبية لثقب أسود،الذي يقع في وسط مجرة على بعد 55 مليون سنة ضوئية.

11 أبريل: عزل الرئيس السوداني عمر البشير من منصبه بعد مظاهرات مناهضة للحكومة. الحكومة الانتقالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في آب أغسطس.

11 أبريل: الشرطة البريطانية تلقى القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في لندن، بعد سبعة أعوام من لجوئه للسفارة. وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية ترحيله إليها لقيامه بتسريب وثائق سرية.

15 أبريل:حريق يدمر سطح و قمة كنيسة نوتردام في باريس، ولكن رجال الأطفال يتمكنون من إنقاذ الأبراج القوطية والهيكل الرئيسي.

17 أبريل: انتحار رئيس بيرو السابق الآن جارسيا عند قدوم الشرطة لإلقاء القبض عليه على خلفية اتهامات فساد.

21 أبريل: المتطرفون الاسلاميون ينفذون عدة هجمات انتحارية في ستة مواقع- ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، مما أسفر عن مقتل 268 شخصا في سريلانكا خلال عيد الفصح.

21 أبريل: الممثل الكوميدي الأوكراني الذي تحول للسياسة فولوديمير زيلينسكي، الذي لعب دور الرئيس في برنامج تلفزيوني شهير، يفوز بالانتخابات الرئاسية الحقيقية. بعد شهر، يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يفوز بها حزبه.

22 أبريل: مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا إثر وقوع زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر في جزيرة لوزون الفلبينية. الزلزال يسفر عن إصابة أكثر من 200 شخص.

25 أبريل: إعصار كينيث يضرب شمال موزمبيق ومناطق من جزيرة كومروس، يحمل رياحا تسير بسرعة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة. مقتل نحو 50 شخصا بسبب الاعصار.

25 أبريل: نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يعلن ترشيحه عن الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

28 أبريل: إسبانيا تخفق في تشكيل حكومة جديدة بعد أن أسفرت الانتخابات عن نتيجة غير حاسمة. انتخابات لاحقة في تشرين ثاننوفمبر الماضي تخفق أيضا في أن تسفر عن نتيجة حاسمة.

أول مايو: إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يتولى العرش الملكي بعد يوم من تنحي والده اكيهيتو، فيما يعد أول تخلى عن العرش في اليابان منذ 202 عام.

3 مايو: إعصار فاني يضرب ولاية أوديشا الهندية وهو يحمل رياحا تسير بسرعة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة. الإعصار يودي بحياة أكثر من 80 شخصا قبل أن يتحرك إلى بنجلاديش.

4 مايو: تتويج ماها فاجيرالونجكورن ملكا لتايلاند. احتفالات التتويج تستمر لثلاثة أيام. فاجيرالونجكورن 66 عاما يقوم بمهام الملك بالفعل منذ عامين ونصف، والآن يحمل اسم راما العاشر.

5 مايو: خلال عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتييفو في موسكو، 41 راكبا من بين 78 راكبا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية يلقون حتفهم في حريق.

6 مايو: مولد آرتشي هاريسون، المولود الأول للدوقة ميجان والأمير هاري. آرتشي يحتل المرتبة السابعة في تولي العرش البريطاني.

6 مايو: تقرير التقييم الدولي للتنوع البيئي يحذر من انقراض واسع النطاق للفصائل. نحو مليون من بين 8 مليون فصيل من الحيوانات و المحاصيل معرضة لخطر الانقراض.

7 مايو: الإفراج عن مراسلي وكالة رويترز وا لوني وكياو سوي من سجن في ميانمار، بعد احتجازهما أكثر من 500 يوم لكشفهما عن مذبحة للمدنيين من أفراد الروهينجا.

8 مايو: انتخاب سيريل رامافوسا، الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، رئيسا لجنوب أفريقيا في الانتخابات العامة بجنوب أفريقيا، على الرغم من تراجع شعبية الحزب بصورة كبيرة في ظل فضائح فساد واسعة النطاق.

9 مايو - البابا فرنسيس يوجه بالإفصاح الإجباري في أنحاء العالم عن قضايا التحرش الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية. لايوجد إلزام بالإبلاغ عن هذه القضايا لدى سلطات الدول.

10 مايو: شركة أوبر تبدأ في بيع أسهم في نيويورك. المستثمرون أقل اهتماما بالشراء عن المتوقع.

12 مايو: تعرض أربع سفن تجارية، منها أربع ناقلات نفط سعودية، للهجوم قبالة الإمارات العربية المتحدة في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

14 مايو: بيع لوحة المطاحن للرسام الفرنسي كلود مونيه مقابل 7ر110 مليون دولار في دار سوثبي للمزادات في نيويورك. في اليوم التالي، دار كريستي في نيويورك تبيع مجسم لأرنب للفنان الأمريكي جيف كونز مقابل 1ر91 مليون دولار، وهو أعلى سعر يتم دفعه لعمل لفنان مازال على قيد الحياة.

14 مايو: محكمة في كاليفورنيا تأمر شركة باير بدفع أكثر من 2 مليار دولار لزوجين متقاعدين، فيما يعد ثالث أكبر هزيمة للشركة في معركتها بشأن المبيد الحشري جليفوسيت.

15 مايو: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة طوارئ عامة في خطوة تهدف لإبعاد الشركة الصينية هواوي عن السوق الأمريكية.

15 مايو: برلمان النمسا يوافق على حظر ارتداء الفتيات في المدارس الابتدائية لغطاء الرأس.

16 مايو: المفوضية الأوروبية تقضي بتغريم خمسة بنوك- جي بي مورجان وبركليز وار بي اس وسيتي جروب وميستوبيشي يو اف جيه، وذلك لتنسيقها المعاملات على شبكة الانترنت. وبلغت قيمة إجمالي الغرامات 07ر1 مليار يورو ( 2ر1 مليار دولار).

18 مايو: الائتلاف الأسترالي المحافظ يحتفظ بالسلطة في انتصار مفاجئ في الانتخابات الاتحادية.

20 مايو: أعمال شغب في سجن في طاجكستان، يشارك فيها أفراد من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، تسفر عن مقتل العشرات.

20 مايو: انهيار الائتلاف الحكومي اليميني في النمسا بعد نشر مقطع فيديو يظهر نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه يناقش اتفاقيات تتعلق بالبنية التحتية والاعلام مع سيدة، تقمصت دور سياسة روسية تقدم تبرعات. المستشار سباستيان كورتس يشكل حكومة بدون حزب الحرية اليميني الذي ينتمي له شتراخه، عقب انتخابات سبتمبر.

23 مايو: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يحقق فوزا ساحقا ويفوز بفترة ثانية في الانتخابات العامة.

24 مايو: بدء سريان تنفيذ قانون المساواة في الزواج في تايوان، لتكون بذلك أول دولة آسيوية تصدق على زواج المثليين.

25 مايو: منظمة الصحة العالمية تصنف الإدمان على الجنس والإدمان على الألعاب الإلكترونية على أنهما ضمن الاضطرابات الطبية.

26 مايو: الناخبون ينأون بأنفسهم عن أحزاب الوسط المهيمنة في انتخابات البرلمان الأوروبي. وفي النهاية، قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على تولي فريق جديد بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

2 يونيو: مقتل السياسي الألماني المؤيد للهجرة فالتر لوبكه 65 عاما بطلقة في الرأس أمام منزله.

3 يونيو: استقالة أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشريك الأساسي في الائتلاف الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. يحل محلها في :د يسمبر نوربرت فالتر بوريانس وزاسيكا إسكن، التي تطالب بإجراء إصلاحات، ولكن تقول إنهما سوف يبقيان على الحزب داخل الحكومة الائتلافية.

5 يونيو: الأحزاب اليسارية تحقق مكاسب في الانتخابات العامة بالدنمارك. رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون تبقى القوة الأساسية.

6 يونيو: إدانة القاتل نيلز هويجيل بارتكاب 85 جريمة قتل، والحكم بحبسه مدى الحياة بعد إدانته بحقن المرضى بجرعات مميته في الفترة من 2000 حتى 2005 في ألمانيا.

7 يونيو: استقالة تيريزا ماي من رئاسة حزب المحافظين في بريطانيا، بعد عدة خسائر تشريعية لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها. بوريس جونسون يتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لها.

7 يونيو: الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك تتوصلان لاتفاق بشأن تسهيل الهجرة، لينتهي بذلك التهديد الذي أطلقه ترامب بفرض رسوم عقابية على الواردات المكسيكية.

9 يونيو: الآلاف من مواطني هونج كونج ينظمون مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني ليمثلوا أمام المحكمة. استمرار المظاهرات، وتفاقمها وفي بعض الأحيان تحولت لأعمال عنف خلال الأشهر التالية.

21 يونيو: استقالة رئيس برلمان جورجيا إراكلي كوباخدزه من منصبه، بعد مظاهرات طالبت باستقالته، أسفرت عن إصابة 240 شخصا.

29 يونيو: وضع كارولا راكيتي، القبطانة الألمانية لسفينة إنقاذ سي واتش، قيد الإقامة الجبرية عقب أن دخلت ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لتصطدم بسفينة شرطة الجمارك، وذلك من أجل إيصال 40 مهاجرا. وجرى الإفراج عنها في الثاني من تموزيوليو الماضي.

30 يونيو: الرئيس الأمريكي ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يلتقيان على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. ترامب يصبح أول رئيس أمريكي يدخل أراضي كورية شمالية.