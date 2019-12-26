الفضاء المصرية: مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء تغرز ثقافة «اللا مستحيل»

قال الدكتور محمد القوصي، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن المسابقة التي ستطلقها الوكالة لصعود أول مواطن مصري إلى الفضاء، تهدف لغرز ثقافة «اللا مستحيل» في الشباب ونشر الثقافة الفضائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن المسابقة تتضمن ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الاختبارات للمتقدمين تتراوح ما بين النفسية والبدنية والعلمية، منوهًا بأنها ليست سهلة وتحتاج إلى مقاييس عالمية ومواصفات يجب تحقيقها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة التأهيل الفضائي، عبر إرسال المجتاز للامتحانات إلى مركز تأهيل عالمي من أجل التأهل للمشيعة الفضائية، لافتًا إلى استغراق المرحلة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة، بعد التأهل للمعيشة الفضائية، انتظار الرحلات للمشاركة في إحداها بعد متابعة البرامج الموضوعة للصعود إلى المحطة الفضائية، مشيرًا إلى تأهل فردين في المسابقة أحدهما أساسي والآخر احتياطي.