يرى خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن باسم مرسى مهاجم الفريق كان يحتاج من يتحدث معه ليدرك أنه أفضل مهاجم في مصر.

وقال مهدي في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "باسم طفل يحتاج من يتحدث معه ليدرك أنه أفضل مهاجم في مصر".

وأوضح: "قولت لباسم لا تنظر للأموال، وإلا ابحث عن ناد آخر، ستعود مجددا إلى منتخب مصر أو أي ناد آخر يرغب في الانتقال إليه، وأراهن أنه سيرفع رأسي".

وتابع: "لعب مباراة سموحة مصابا، وأمام الزمالك كان يقاتل لإحراز هدف، وبكى في غرفة الملابس بعد المباراة".

وأضاف: "خسرنا نقطتين أمام الزمالك، وبهذه الروح وتواجد باسم مرسي وحماسه دافع لباقي اللاعبين".