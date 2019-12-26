الكويت أعدت مشروعا لتأمين المطار والقصور الأميرية ضد الطائرات بدون طيار

كشف تقرير إخباري كويتي اليوم الخميس أن وزارة الداخلية أعدت مشروعا بتكلفة عشرة ملايين دينار لتأمين المطار والقصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ضد الطائرات بدون طيار.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز المنظومة الأمنية الوقائية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة.

وأوضحت المصادر أن "مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون".

وأشارت المصادر إلى أن "المشروع يتضمن تأمين الحماية لثلاثة من أهم الأماكن الحيوية في الكويت وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت"، مبينة أن "وزارة الداخلية أجرت دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية".

وأفادت المصادر بأن "وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود 7 ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه و3 ملايين لحماية القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية".

يُذكر أن طائرات الدرون باتت تشكل قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية في مختلف الدول بعد تزايد استخدامها في تنفيذ عمليات هجومية أو تجسسية.