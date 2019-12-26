شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019 احتجاجات وتظاهرات على مستوى موسع، اندلعت ضد تردي الأحوال المعيشية، وفساد الحياة السياسية، الذي أرجعه المتظاهرون لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة، فكانت التظاهرات بمثابة استفاقة مفاجئة نحو إيران وحلفائها.

الشروق، ترصد في التقرير التالي، أسباب احتجاجات لبنان والعراق وإيران، التي جاءت للتنديد بطهران وحلفائها.

-لبنان

في لبنان اندلعت مظاهرات واسعة في أنحاء البلاد، في 17 أكتوبر الماضي، احتجاجا على فرض السلطات ضريبة على خدمات الواتساب، وغلاء أسعار المعيشة، لتتحول بعد ذلك للمطالبة بتنحية حكومة سعد الحريري.



وبشكل خاص، نددت الاحتجاجات الشعبية، غير المسبوقة التي اجتاحت الشوارع، بحزب الله، المدعوم من إيران، والذي يعد أقوى فصيل في البلاد منذ فترة طويلة، بعد أن أثار استياء شعبي غير اعتيادي، فخرج المتظاهرون يرددون شعارات مناهضة للحزب منها: "كلن يعني كلن، ونصر الله واحد منهم".



وخرجت التظاهرات في مناطق محسوبة على الحزب، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت، وتجمع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، وحطم المتظاهرون لافتات حزب الله المعلقة، تعبيرا منهم عن غضبهم بزعم تورط الحزب في إفساد الحياة السياسية في لبنان.



ورغم معارضة حزب الله، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي دعم تشكيل حكومة يغلب عليها التكنوقراط، قائلا إن اختيار الوزراء سيكون "وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية"، وفقا لوكالة «دويتشه فيله» الألمانية.



-العراق

وفي العراق، خرجت المظاهرات في الشوارع احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يرأسها عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات مبكرة.



وسرعان ما نددت التظاهرات بتدخل إيران وسيطرتها على أجزاء في البلاد وإفسادها الحياة السياسية للعراق، فشهدت العديد من المدن العراقية إحراق صور للمرشد الإيراني آية الله علي الخامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وردد المحتجون شعارات مناهضة لإيران، قبل إحراق القنصلية الإيرانية في كربلاء.



واستمرت التظاهرات وسط أعمال عنف وقتل للمتظاهرين من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وقوات الشرطة الاتحادية، ومسلحين ملثمين تابعين لأمن الحشد الشعبي منتشرين في كافة شوارع العاصمة والمدن الأخرى، في الوقت الذي نفى فيه رئيس الدولة صلته بأي أعمال قتل للمتظاهرين.



وفي 30 نوفمبر الماضي، قدم عادل عبدالمهدي استقالته من رئاسة مجلس الوزراء استجابة لطلب المرجع الديني علي السيستاني، وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد إعلان مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بوصول ضحايا الاحتجاجات، خلال الشهرين الماضيين، إلى 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح.



-إيران

أما في إيران، فخرج الشعب منددا بنظام آية الله خامنئي، في مظاهرات شهدتها 50 مدينة على الأقل، بعد تطبيق الحكومة زيادة أسعار على البنزين وصلت إلى ثلاثة أضعاف، بعد أن كان يعتبر الأرخص عالميا، وهو الأمر الذي فسرته الحكومة الإيرانية بأنه سيسهم في مساعدة الأسر الفقيرة في البلاد.



لكن التظاهرات تطورت سريعا لتطول رأس الدولة، فردد المتظاهرون هتافات بإسقاط المرشد، مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية والاقتصادية، ورافضين تدخل بلدهم في شؤون الدول العربية، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز».



ولكن بحلول 19 نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل ما يتخطى ألف متظاهر، وإصابة عشرات الآلاف واعتقال ما يزيد عن سبعة آلاف آخرين، في حين قُتِل ثلاثة أفراد من الأمن، وأُحرِق 731 فرعًا بنكيًّا و140 مبنى حكومي، حسبما ذكرت البيانات الحكومية الإيرانية.



وردا على الاحتجاجات التي جابت البلاد، أكد مكتب المرشد الإيراني إنَّ ما جرى لم يكن تحركًا شعبيًا بل كان فعلًا أمنيًا ضدّ البلاد، وأنه أجبر المحتجين الذين وصفهم بـ«الأعداء» على التراجع عسكريًا وسياسيًا وأمنيًا، وفقا لصحيفة «الوطن» السورية.