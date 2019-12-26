لبنان: تجمعات كبيرة للمياه بالشوارع وانهيارات صخرية من جراء العاصفة «لولو»

بلغ المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب لبنان، والمعروف بـ "العاصفة لولو" ذروته؛ إذ غرقت الشوارع في عموم البلاد إثر تجمعات المياه التي تحولت إلى برك بسبب التساقط الغزير والمستمر للأمطار منذ ظهر أمس الأربعاء، كما وقعت انهيارات صخرية واسعة أغلقت الشوارع وفاضت العديد من المناطق بأكملها بالمياه.

وشهدت مختلف المدن والمناطق اللبنانية انخفاضا حادا في درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على المرتفعات بكميات كبيرة، مع تسارع حركة الرياح بصورة قوية تجاوزت في بعض المناطق الـ 80 كلم/ساعة، في ما اجتاحت أمواج البحر الشواطئ والحواجز البحرية في العاصمة بيروت وعدد من المدن، لا سيما في مدن الجنوب اللبناني وهو الأمر الذي تسبب في تعليق حركة الملاحة البحرية في الموانئ وتوقف أعمال الصيد بصورة كلية.

وفاضت العديد من المنازل بالمياه، خاصة في المناطق الشمالية في محافظة عكار ومدينة طرابلس، وكذلك في بعض مناطق بيروت، كما تسببت الأمطار الغزيرة والأمواج العاتية في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتحولت مناطق بأكملها إلى مستنقعات وبرك مياه، كما وقعت تصدعات في المنازل وتشققات في البنى التحتية.

وشوهدت كميات من الأحجار العملاقة في منتصف عدد من طرق المناطق الجبلية، بعدما تسبب التساقط الغزير للأمطار في حدوث انهيارات طالت جوانب الطرق والتربة الصخرية المحيطة، كما انهارت أجزاء كبيرة من منطقة مقابر اليهود التاريخية والكنيسة الإنجيلية الفرنسية في وسط العاصمة بيروت، بعدما سقطت حوائطها جراء الأمطار العنيفة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انجراف بعض المدافن إلى وسط الشوارع.

ونفذت فرق الإغاثة والدفاع المدني منذ الفجر، عمليات انتشال وسحب للسيارات التي حاصرتها تجمعات مياه الأمطار وإنقاذ مستقليها، وسحب المياه من داخل المنازل والفنادق والمنشآت، وجرف الأتربة والصخور والأشجار والعوائق المختلفة التي أغلقت العديد من الطرق.