برلمان كوسوفو الجديد يعقد أولى جلساته اليوم دون اتفاق على ائتلاف حكومي

عقد برلمان كوسوفو الجديد أولى جلساته اليوم الخميس، وذلك على الرغم من الإخفاق في تشكيل حكومة ائتلافية منذ الانتخابات التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي.

وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية كما تم انتخاب رئيس البرلمان لكن من غير المرجح اتخاذ خطوات أخرى حيث أخفق الحزبان اللذان فازا بأكبر عدد من المقاعد وهما حزب فيتيفيندوسي اليساري وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو في التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف بسبب الخلاف حول المناصب في الإدارة.

وفي حين أظهر انتخاب جلاوك كونجوفكا المنتمي لحزب فيتيفيندوسي بدعم من حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو أن الجانبين لم يتخليا كليا عن إمكانية وجود ائتلاف، لم يعط قادة الحزب أي اشارة حول التراجع في النزاع الرئيسي وهو منصب الرئيس.

ويصر كل من الحزبين على أنه يجب أن يكون رئيس كوسوفو من حزبه، عقب انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي هاشم تقي في 2021. ويشار إلى أن البرلمان هو من ينتخب الرئيس في كوسوفو.

ويشار إلى أن حزب فيتيفيندوسي يشغل 29 مقعدا في البرلمان وحزب الرابطة 28 مقعدا من أصل 120 مقعدا. وقال زعيم حزب فيتيفيندوسي ألبين كورتي في وقت سابق أن حزبه عرض منصب الرئيس على شريكه المحتمل في الائتلاف الحكومي مقابل الحصول على المزيد من الحقائب الوزارية، لكن عيسى مصطفى رئيس حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو رفض هذا العرض.

وسيحتاج كورتي إلى دعم نواب من الأقليات العرقية لتشكيل الحكومة، لكنه واثق من الحصول على هذا الدعم إذا توصل إلى اتفاق مع مصطفى.

ويشغل الحزب الديمقراطي الذي ينتمى له تقي، الذي كان جزءا من جميع الحكومات على مدار الـ12 عاما الماضية، 24 مقعدا، ولكن تم استبعاده من أي اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي محتمل، مما يعني أن الجمود قد يستمر.

ولا يوجد موعد نهائي ينص عليه القانون لتشكيل حكومة، لكن كورتي أكد أنه يريد تجنب إجراء انتخابات جديدة واقترح بدلاً من ذلك ترك مسألة الرئيس مفتوحة إلى وقت لاحق، محذرا من أن تأجيل تشكيل حكومة سيكون مكلفا بالنسبة لكوسوفو .



