المحكمة الدستورية التركية: حظر موقع ويكيبيديا يمثل انتهاكا لحق الحرية في التعبير

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قضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس بأن الحظر المستمر منذ أكثر من عامين على موقع ويكيبيديا ينتهك حق حرية التعبير، بحسب ما قالته وكالة الأناضول التركية.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام إمكانية استئناف الدخول على هذا الموقع في تركيا. ويأتي عقب تقدم الموقع بطعن على قرار الحكومة بحظره في تركيا.

وكانت الحكومة قد حظرت الدخول لموقع ويكيبيديا" لأسباب أمنية " في نيسان/أبريل 2017. وتقدمت منظمة ويكيميديا، غير الربحية التي تدير الموقع بطعن على هذا القرار أمام المحكمة الدستورية في آيار/مايو 2017.

كما أنها عرضت القضية أمام محكمة حقوق الانسان الأوروبية في آيار/مايو الجاري. وأمام الحكومة التركية حتى العاشر من كانون ثان/يناير المقبل لتقديم ردها للمحكمة.

وقال يامان اكدينز الناشط في مجال الانترنت والاستاذ الجامعي" من غير المفاجئ أن تتوصل المحكمة الدستورية إلى وجود انتهاك لحرية التعبير فيما يتعلق بطلب ويكيبيديا اليوم".

وأضاف" المفاجئ هو أن المحكمة الدستورية استغرقت عامين ونصف لتصدر قرارها".

وأشار إلى أن تأخير صدور القرار يعود لأسباب سياسية.

وتحظر تركيا حاليا أكثر من 288 ألف موقع إلكتروني، بحسب ما قاله اكدينز.