المكسيك تستدعي سفير بوليفيا لتفسير التواجد الأمني المكثف حول سفارتها بلاباز

استدعت وزارة الخارجية المكسيكية سفير بوليفيا لديها لتفسير التواجد الأمني المكثف للقوات البوليفية واستخدام طائرات بدون طيار في محيط مقر إقامة سفير المكسيك بالعاصمة البوليفية لاباز.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن نائب وزير الأمن العام في بوليفيا، دونيسون سانتاماريا، أكد أن التواجد الأمني يرجع لأسباب أمنية بعد ورود تقارير تفيد بلجوء عدد من الموالين للرئيس السابق ايفو موراليس لسفارة المكسيك في مسعى لمغادرة البلاد.

وقال " لن نسمح بمغادرة الموالين لموراليس من البلاد، ولقد اتخذنا الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوات الأمن من تعقب أي محاولة للفرار على الفور والكشف عنها".

وكانت العلاقات قد تدهورت بين بوليفيا والمكسيك مؤخرا إثر منح الأخيرة اللجوء للرئيس السابق موراليس بعد استقالته في 10 نوفمبر الماضي.