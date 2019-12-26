محافظ أسيوط يسلم 14 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة

سلم محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الخميس، 14 عقد تقنين ابتدائي من أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين.

وقال محافظ أسيوط- في بيان اليوم- إن العقود التي تم تسليمها بمراكز (أسيوط - الغنايم- ساحل سليم – ديروط – أبوتيج)، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية، فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، وبعد إنهاء إجراءات السداد لـ25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط وبعدها استلام العقد النهائي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، فضلًا عن ضرورة متابعة هذا الملف بشكل مباشر ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة.

وأكد التعامل بكل حسم وتطبيق القانون مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها، سواء ممن تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو ممن رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لاسترداد حق الشعب والحفاظ على أموال وأراضي الدولة.