نائب محافظ بني سويف يسلم مساعدات مالية لـ3 حالات إنسانية بالمحافظة

سلم الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مساعدات مالية لبعض الحالات الإنسانية، والتي كان قد وجه المحافظ الدكتور هاني غنيم المحافظ ببحث حالاتهم وسرعة توفير الحلول لمشكلاتهم، نظرًا لمرورهم بظروف صحية واجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

وتم تسليم مبلغ ألفين جنيه لكل حالة من الحالات الثلاث لمواطنين من قريتي (حاجر بني سليمان، الرياض، وحي الجزيرة بمدينة بني سويف)، بالإضافة إلى توجيهات المحافظ لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة للتنسيق مع مديريتي التضامن والصحة والجمعيات الأهلية بتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الحالات سواء فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة أوتوفير مستلزمات المعيشية من أجهزة وأثاث أو المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة.

من جانبه أوضح الدكتور عاصم سلامة أنه تنفيذًا لتكليف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لوحدة حقوق الإنسان ببحث الحالة الاجتماعية للحالات الإنسانية الثلاث الذين تقدموا بطلبات لمساعدتهم صحيا وماديا إلى المحافظ أثناء جولاته، حيث قام فريق من وحدة حقوق الإنسان برئاسة الأستاذة مها حميدة بزيارة ميدانية على الطبيعة لمحال اقامة المواطنين، وإعداد تقرير واف بالمقترحات والإجراءات المطلوبة لممساعدتهم، والتي شملت مقترحات بتقديم إعانات مالية عاجلة، وتوفير العلاج و توفير مستلزمات معيشية ،غيرها.