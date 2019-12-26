عماد الدين حسين: مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم مشروع قومي حقيقي

هديل هلال

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، بمحافظة الفيوم اليوم، يوم مهم، موضحًا أن المجمع مشروع قومي حقيقي يساعد في سد الفجوة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان، ومصنعات اللحوم.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «مداخلة الرئيس خلال الافتتاح والمحادثة الدائرة ما بينه ووزير الزراعة الجديد، تؤسس لمسألة هامة وهي الإدارة خصوصًا الحكومية في بعض المشروعات»، لافتًا إلى «تحدثه عن 51 مزرعة حيوانية تابعة للدولة لكنها معلقة ولا تعمل، والشروط الواجب توافرها لإدارة المزارع بصورة مُثلى وصحيحة كي تعمل وتنتج بصورة مستمرة».

وأوضح أنه بالنسبة للجزء المتعلق بأسئلة الصحفيين، تحدث «السيسي» عن الانتخابات الخاصة بالمحليات والشورى والنواب، مشيرًا إلى طلب الرئيس بإجراء نقاش مجتمعي حقيقي حول الانتخابات المحلية ومحاولة الوصول إلى رأي بشأنها.

ولفت إلى إجابة الرئيس للسؤال الوارد إليه عن موعد شعور المواطن بثمار النمو الحقيقية، التي قال فيها: «يجب مناقشة الإعلاميين والصحفيين للقضية بصورة شاملة، المسألة ليست مجرد الشعور بثمار النمو، ولكن أن يقوم كل مواطن بعمله، وعند توافر الظروف المناسبة ستنخفض الأسعار بصورة طبيعية عندما يكون هناك إنتاج وصادرات وتوافر للعملة الصعبة».

وذكر أن «السيسي» تحدث بصورة واضحة وشاملة حول معنى وقيمة الاستقرار وأنه مفتاح كل شيء، منوهًا بأنه بدون الاستقرار في مصر فإن المنطقة تدفع ثمنًا لذلك والعكس.

وعن سؤاله للرئيس عن الأوضاع في ليبيا، أشار إلى إجابته أن «مصر من مصلحتها أن تكون هناك حكومة شرعية في ليبيا ووحدة للأراضي الليبية، ونفاذ إرادة الشعب الليبي، لأن انعكاس استقرار المنطقة لا يقتصر على مصر وليبيا فقط وإنما الإقليم بأكمله».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.