دول المحيط الهندي تحيي الذكرى السنوية الـ 15 لضحايا كارثة تسونامي







أقامت الدول المطلة على المحيط الهندي اليوم الخميس، مراسم لإحياء ذكرى ضحايا كارثة تسونامي (موجات مد بحرية عالية) أودت بحياة نحو 230 ألف شخص.

وأدى آلاف الأشخاص في إقليم آتشيه الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، وهو الإقليم الذي شهد أعلى عدد من القتلى جراء كارثة تسونامي، صلاة كان إمامها رجل دين مسلم بارز إحياء لذكرى هذه الكارثة الطبيعية، بعد 15 عاما من وقوعها.

وقال المتحدث باسم وكالة السياحة والثقافة في أتشيه، رمضان سليمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن احياء هذه الذكري هو بمثابة مناسبة للتأمل والتدبر وتخفيف الآلام.

وقال إن "التأمل يعني أن الكارثة يجب أن تكون تذكرة بأن البشر لا حول لهم ولا قوة أمام الله". "يعد الحدث أيضًا ذكرى لرفع مستوى الوعي بشأن التخفيف من آثار الكوارث."

وكان تسونامي، وهو أحد أكبر الكوارث الطبيعية دموية في التاريخ الحديث، قد أحدثه زلزال بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية. وضرب تسونامي دول المحيط الهندي مثل إندونيسيا وسريلانكا والهند ومناطق بعيدة في أفريقيا.

وفي إندونيسيا، تم منع الصيادين والبحارة من الذهاب إلى البحر، بينما تم إغلاق المتاجر والمدارس، حيث زار أهالي أتشيه مقبرة جماعية وأدلوا الصلوات من أجل أحبائهم الذين توفوا .

وفي الهند، حيث توفى أكثر من 12 ألفا و400 شخص في كارثة تسونامي، تجمع الآلاف في فعاليات لإحياء ذكرى الكارثة.

وقال برافين نيار مسؤول الإدارة المحلية في بلدة ناجاباتينام، وهي واحدة من أكثر المناطق الساحلية تضررا في مقاطعة تاميل نادو الجنوبية، نظم المواطنون مسيرة إلى حديقة تذكارية مخصصة للضحايا.

واضاف أنهم غادروا الحديقة بعد وضع أكاليل الزهور ووقفوا دقيقة صمت حدادا في نفس التوقيت الذي ضربت موجات تسونامي الساحل في 26 ديسمبر عام 2004.

وفي قرية ناجور، أقيمت صلوات في ضريح إسلامي حيث دفن فيه أكثر من 300 ضحية، بغض النظر عن دينهم، حسبما ذكرت صحيفة هندوسية. وفي قرية أخرى، وهي تارانجبادي، أقيمت صلوات لمختلف الديانات.

وفي تايلاند، حضر مراسم إحياء الذكرى والصلوات الدينية، التي أقيمت تحت رعاية الحكومة، في حديقة تذكارية لكارثة التسونامي بمقاطعة فانج نجا جنوبي تايلاند ، مئات الأشخاص، وشملت مراسم بوذية ومسيحية وإسلامية.

وتم عرض صور للضحايا التايلانديين - التي يعتقد أن عددهم يزيد عن 8 آلاف شخص – حيث قام الأصدقاء والأقارب بتكريمهم ووضع قرابين دينية .

وقال نيبون بونياماني، نائب وزير الداخلية، للصحفيين خلال المراسم: "اليوم هو الذكرى السنوية الخامسة عشرة لكارثة تسونامي".

وأضاف نيبون أن فعاليات إحياء الذكرى تهدف إلى تثقيف وتذكير المجتمع المحلي بالكارثة.

ونتجت موجة المد العاتية (تسونامي) عام 2004 عن زلزال بلغت قوته 9 درجات بمقياس ريختر قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وكانت موجة تسونامي، التي اجتاحت أيضا إندونيسيا وسريلانكا والهند ودولا أخرى حتى في أفريقيا، هي أول تسونامي تم تسجيلها رسميا في تايلاند. وقال الخبراء إن تكرار الكارثة في هذا البلد في المستقبل القريب أمر غير مرجح.



