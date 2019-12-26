الكرملين: بوتين وكونتي يؤكدان ضرورة حل الأزمة الليبية سلميا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الكرملين أن الطرفين أكدا على ضرورة حل الأزمة فيها سلميًا، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.