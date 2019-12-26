ضبط وإعدام 3655 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح



قال الدكتور عبد الحميد روتان، القائم بأعمال مدير مديرية الصحة بمطروح، إنه تم ضبط وإعدام 3655 طن مواد غذائية وملح طعام، منتهية الصلاحية وغير صالحة الاستهلاك الآدمي.



وأوضح القائم بإعمال مدير مديرية الصحة، إن إدارة الطب الوقائي قامت بضبط 3600 طن ملح منتهي الصلاحية، وإعدام 55 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة ومتنوعة غير صالحة الاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر جنح لعدد 12 منشأة تجارية لعدم اتباع قواعد النظافة، وتحرير 12 محضرا لعدم وجود شهادات صحية.



وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.