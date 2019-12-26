- جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع لحركة حماس.. وليبرمان: قوة الردع الإسرائيلي أمام غزة تآكلت



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، وذلك بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع على مدينة عسقلان، أثناء مؤتمر انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى المدينة المحتلة ما دفعه للهروب إلى الملاجئ المحصنة في واقعة هي الثانية من نوعها خلال شهرين.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن طائرات الاحتلال أطلقت أربعة صواريخ في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس، جنوب القطاع، كما استهدفت بخمسة صواريخ موقعا للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وأغارت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ على موقع للبحرية شمال غرب غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان إن طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للحركة ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، موضحا أنه "تم اعتراض" القذيفة الصاروخية بواسطة منظومة القبة الحديد.

ودوت صفارات الإندار في مدينة عسقلان، بالتزامن مع عقد نتنياهو لقاء انتخابي، فيما بثت قناة "كان 11" الإسرائيلية مقاطع فيديو للحظة هروب نتنياهو وزوجته سارة مع حراسه إلى الملجأ.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي يهرب فيها نتنياهو من مؤتمر انتخابي بسبب دوي صافرات الإنذار.

وقال نتنياهو في أول تعقيب: "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبوالعطا في 12 من الشهر الماضي.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان إن "هروب بنيامين نتنياهو إلى المكان المحصن في عسقلان عقب انطلاق صافرات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة، جاء نتيجة تآكل قوة الردع، أمام غزة"، وفقا لوكالة القدس للأنباء.

وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية: "أن هروب نتنياهو أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في عسقلان، للمرة الثانية خلال عام واحد، هو خضوع لغزة، كما أنه خلل في استقرار أمن إسرائيل".

وبدأ أنصار حزب الليكود الإسرائيلي التصويت، اليوم الخميس، لاختيار زعيم جديد للحزب حيث يتنافس فيها نتنياهو، وخصمه اللدود جدعون ساعر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حظوظ ساعر ليست بالوفيرة، ويتوقع أن يكتسح نتنياهو بالأغلبية، موضحة أن 130 ألف عضو في الليكود يصوتون في أكثر من 100 صندوق انتخاب، بينما سيتم الإعلان عن النتيجة اليوم الجمعة.

وستجري إسرائيل في 2 مارس المقبل، انتخابات الكنيست للمرة الثالثة خلال أقل من عام على امل إنهاء أسوأ أزمة سياسية تواجهها، بعد فشل الليكود ومنافسه تحالف "أزرق أبيض" في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.