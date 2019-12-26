الأهلي يرحب بمواجهة الهلال السعودي في مهرجان اعتزال التائب

استقبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، اليوم الخميس، نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق، طارق التائب.

طلب التائب مشاركة فريق الأهلي في مباراة اعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقًا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وقام عبدالحفيظ بعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي والذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدار الأجيال، لاسيما وأن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديرًا للمباراة الكريمة من المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة والذي سيقوم برعاية المهرجان.

وعقب موافقة محمود الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ وريني فايلر المدير الفني الفريق، والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة على أن يتم تحديد الموعد المناسب في إطار الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

ووجه التائب الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأنه حرص على أن يطمئن على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا.

وقال النجم الليبي "اختياري لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وأتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بناديي القرن في إفريقيا وآسيا".