تلفزيون حزب الله يبث فيديو نادرا عن جولة لنصر الله في معقله

قالت قناة المنار اللبنانية التي يديرها حزب الله إنها ستبث في وقت لاحق اليوم الخميس، مقطع فيديو نادر يظهر فيه رئيس الحزب حسن نصر الله أثناء قيامه بجولة بسيارة في معقله بالضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت .

واختفى نصر الله (59 عاما)، منذ الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

وعادة ما يلقي خطبًا عبر رابط فيديو تلفزيوني خوفًا من تعرضه للاغتيال.

وقال موقع المنار على الإنترنت إن نصر الله، العدو القوي لإسرائيل، سيظهر في مقطع فيديو مدته أربع دقائق بعنوان "يا أطيب الناس" في إشارة إلى أتباعه.

ووفقًا لمصدر مقرب من الحزب ، يهدف مقطع الفيديو إلى إرسال رسالة إلى العالم مفادها أن نصر الله لم يكن خائفًا وأنه قريب من أتباعه.

وفي عام 1992، فقد حزب الله رئيسه آنذاك عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية، بينما كان يقود سيارته مع عائلته إلى جنوب لبنان، وخلف نصر الله، الموسوي في قيادة حزب الله.