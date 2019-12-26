الأمم المتحدة: مقتل 12 إثيوبيا في هجوم بصعدة اليمنية

(د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء مقتل 12 إثيوبيا في هجوم على سوق بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه إن "التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن هجوما على سوق الرقو بمنطقة منبه في محافظة صعدة أمس الثلاثاء أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم 12 مواطنا إثيوبيا، وجرح 12 آخرين على الأقل".

وأضاف البيان أن "هذا هو الهجوم الثالث على نفس السوق في شهر واحد، مما رفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين المبلغ عنهم في سوق الرقو إلى 89 منذ 22 (تشرين ثان) نوفمبر".

وتابعت جراندي :"إننا نقدم أعمق تعازينا وتعاطفنا مع أسر القتلى والجرحى".

وأضافت :"الهجمات على سوق الرقو تثير تساؤلات مقلقة للغاية حول التزام أطراف النزاع بدعم القانون الدولي الإنساني. كل هجوم من هذا النوع هو انتهاك صارخ".

وشدد البيان على أنه يجب مساءلة الأطراف المسؤولة عن الهجوم، وغير ذلك من الهجمات.