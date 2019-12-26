تراجع حاد في عدد مشروعات الإسكان الجديدة باليابان خلال نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الصادرة اليوم الخميس، إن عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال نوفمبر الماضي تراجع بأكثر من 10%.

وذكرت الوزارة أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 12.7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجع بنسبة 7.4 % خلال أكتوبر الماضي، وبذلك يستمر تراجع عدد مشروعات البناء الجديدة في اليابان للشهر الخامس على التوالي، وكان المحللون يتوقعون تراجع العدد خلال الشهر الماضي بنسبة 8.1 % سنويا.

وبلغ عدد المشروعات التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ما يعادل 834 ألف وحدة سنويا مقابل ما يعادل 879 ألف وحدة سنويا في أكتوبر الماضي. كان المحللون يتوقعون وصول الرقم خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 882 ألف وحدة سنويا.

كما أظهرت البيانات تراجع عدد العقود الجديدة التي تلقتها أكبر 50 شركة تشييد في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 % سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6.4 % خلال الشهر السابق.