شؤون خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يستعرض إنجازات القطاع خلال النصف الأول من 2019

استعرض مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية ملف إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات خلال النصف الأول من عام 2019 وما تم تحقيقه في كليات ومعاهد الجامعة.

وتابع المجلس، حسبما أشار البيان الصادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، تنفيذ آليات مشروع البصمة البيئية مع ضرورة التشجيع على كتابة الأبحاث والمشاريع الخاصة لهذا المشروع وتعميمها على الكليات.

واستعرض المجلس، برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البيان المقدم من إدارة توكيد الجودة حول المشروعات التنافسية والابتكارية للطلاب التي حصلت عليها الجامعة.

وتناول المجلس عدداً من أنشطة وندوات ومؤتمرات وورش العمل بكليات الآداب والحقوق والتجارة الفنون الجميلة والزراعة والتمريض.

كما ناقش المجلس عدداً من المشروعات البيئية؛ وهي مشروع مقدم من الدكتورة أمينة الحلواني المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب حول إقامة ورشة عمل مشتركة مع جامعة تيوبنجن الألمانية، وتتضمن تمويل 6 من طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية للسفر والمشاركة بالورشة، ومشروعي البحث المقدم من الدكتور سامح عوض الأستاذ بكلية الزراعة حول معايير السلامة الميكروبية والكيميائية للأجبان التقليدية المصرية، وتطوير معمل ميكروبات الألبان وبحوث الجبن وتأهيله للاعتماد الدولي، ومشروع البحث المقدم من الدكتور محمد صلاح الدين حسونه الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث حول تعزيز استعادة الموارد وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف.

ووافق المجلس على إضافة نشاط معمل التركيبات الثابتة كنشاط علاجي بكلية طب الأسنان لتقديم خدمة علاجية مميزة، والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكلية الزراعة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية التدريبية المجانية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجالات التنمية الزراعية.

وأحيط المجلس علما بإنشاء كلية الزراعة لحاضنة أعمال زراعية ابتكارية للخريجين بالتعاون مع نقابة الزراعيين وجمعية رجال الأعمال.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بقانون البيئة واللائحة التنفيذية له ومناقشة ملفات السلامة والصحة المهنية ومركز التسويق الجامعي وحصر لمبات الليد بالكليات والمعاهد وإنشاء متاحف لمقتنيات الكليات، والاستفادة من مركز صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية وتفعيل دور فريق المشاركة المجتمعية بالكليات.