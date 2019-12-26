تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات فيديو لظاهرة "الكسوف الشمسي الحلقى" الذي تشهده المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وقال بيان رسمي صباح اليوم، إنه" تم رصد الظاهرة في أكثر من مدينة في السعودية ، وبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من غرب مدينة الهفوف(شرق المملكة)، واتجه نحو الساحل الشرقي".

وطالبت وزارة التعليم السعودية بتأخير المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية إقامة صلاة الكسوف في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي اقتداء بسنة النبي محمد في مثل هذه الظواهر.

وكانت منطقة جبل الأربع بمحافظة الأحساء شرق المملكة ،وهي المنطقة الغنية بالنفط، هي المنطقة الأوضح لرؤية تكوّن الكسوف الحلقي.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر، عشاق ومهتمو رصد حالات الفلك، وجمع غفير من أهالي الأحساء "شرق" امتلأت بهم ساحات براري جبل الأربع، في مشهد مهيب شاهدوا خلاله مراحل تكون الكسوف.

وتجمهر عدد من المهتمين في المملكة بمتابعة الظواهر الفلكية النادرة خلف التلسكوبات والنظارات الواقية من أجل متابعة الظاهرة التي تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام.

وكان آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 1922. وسيكون الكسوف الحلقي المقبل عام 2049.

