كتلة سائرون تثمن موقف الرئيس العراقي إزاء الأزمة التي يمر بها العراق

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ثمنت الكتلة النيابية لتحالف سائرون في البرلمان العراقي المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس، الموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية برهم صالح إزاء الأزمة التي يمر بها العراق بسبب تصاعد حمى التكالب على منصب رئيس الوزراء .

وذكر بيان لتحالف سائرون: "المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية، وتهدف الى الاستقرار السياسي والاجتماعي، لهي جديرة بالاحترام والتقدير، ويبقى العراق أهم من كل العناوين والمرشحين".

وأضاف "موقف كتلة سائرون كان ومازال يقف بجانب الجماهير ومطالبها الحقة، ويبقى الشعب هو الكتلة الأكبر ومصدر الشرعية لكافة السلطات".

وعبر تحالف سائرون عن "الشكر لرئيس الجمهورية على موقفه الوطني".

وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب.

كما اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء" بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.