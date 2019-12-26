 سيدات سلة الأهلي يتوجن بلقب دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي - بوابة الشروق
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سيدات سلة الأهلي يتوجن بلقب دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي

الشروق
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 8:57 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 8:57 م

توج فريق كرة السلة للسيدات، بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.


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