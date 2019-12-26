سيدات سلة الأهلي يتوجن بلقب دوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي

توج فريق كرة السلة للسيدات، بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.