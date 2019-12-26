السجن 6 أعوام لعاطل استولى على 125 جنيهًا من طالب في الإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، اليوم الخميس، عاطل يدعى "ع.أ.ع" بالسجن 6 أعوام، لاتهامه بسرقة طالب يدعى "ع.م.ح" 15 عامًا، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 3131 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد تلقيه بلاغًا من والد المجني عليه حول قيام أحد الأشخاص بسرقته في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المقضي بحقه باعتراض المجني عليه حال سيره في منطقة محطة قطار المنتزه، حيث قام بإشهار سلاح أبيض "كتر" في وجهه، وشل حركته، واستولى منه على هاتفة المحمول، ومبلغ مالي قدرة 125 جنيهًا، وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان وسكرتارية، محمد أحمد البغدادي.



