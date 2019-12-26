الصحة: لا يمكن القضاء على قوائم الانتظار ببساطة







قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن قوائم الانتظار لا يُمكن القضاء عليها ببساطة، لافتًا إلى استمرارها في ظل نقص الإمكانات والموارد المالية، والنقص في انتشار الخدمة الطبية في بعض الجراحات المتخصصة والمعقدة.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن «الوزارة قللت كثيرًا من قوائم الانتظار، لكن القضاء عليها بنسبة 100% يحتاج وقتًا»، موضحًا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من؛ محاولة إعادة توزيع انتشار الخدمة بشكل أمثل، ودخول العديد من المستشفيات بمختلف أنواعها في المبادرة، وتوفير الموارد المالية، ساهم في التقليل منها بشكل كبير.

وأشار إلى تحقيق أكثر من 334 ألف إجراء بقوائم الانتظار؛ أكثر من 136 ألف قسطرة قلب، و21 ألف جراحة قلب وقلب مفتوح، و14 ألف 243 جراحة مخ وأعصاب، و15 ألف جراحة عظام، و115 ألف جراحة رمد، وحوالي 18 ألف جراحة أورام، مؤكدًا أن «الأرقام إنجاز كبير في حق المواطن المصري».

ولفت إلى أن القضاء على قوائم الانتظار أول توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكليف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى توفير القيادة السياسة كل الدعم اللوجيستي والمالي للمبادرة.



