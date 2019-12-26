 الصحة: لا يمكن القضاء على قوائم الانتظار ببساطة - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2019 10:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

الصحة: لا يمكن القضاء على قوائم الانتظار ببساطة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
هديل هلال
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:33 م



قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن قوائم الانتظار لا يُمكن القضاء عليها ببساطة، لافتًا إلى استمرارها في ظل نقص الإمكانات والموارد المالية، والنقص في انتشار الخدمة الطبية في بعض الجراحات المتخصصة والمعقدة.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن «الوزارة قللت كثيرًا من قوائم الانتظار، لكن القضاء عليها بنسبة 100% يحتاج وقتًا»، موضحًا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من؛ محاولة إعادة توزيع انتشار الخدمة بشكل أمثل، ودخول العديد من المستشفيات بمختلف أنواعها في المبادرة، وتوفير الموارد المالية، ساهم في التقليل منها بشكل كبير.

وأشار إلى تحقيق أكثر من 334 ألف إجراء بقوائم الانتظار؛ أكثر من 136 ألف قسطرة قلب، و21 ألف جراحة قلب وقلب مفتوح، و14 ألف 243 جراحة مخ وأعصاب، و15 ألف جراحة عظام، و115 ألف جراحة رمد، وحوالي 18 ألف جراحة أورام، مؤكدًا أن «الأرقام إنجاز كبير في حق المواطن المصري».

ولفت إلى أن القضاء على قوائم الانتظار أول توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكليف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى توفير القيادة السياسة كل الدعم اللوجيستي والمالي للمبادرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك