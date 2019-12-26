ظريف يبحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتيين عملية هرمز للسلام

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(د ب ا)

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في محادثات هاتفية منفصلة اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح ونظيره الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على تعيينهما في مناصبهما الجديدة.

وخلال المحادثات الهاتفية ، ناقش ظريف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومبادرة هرمز للسلام مع المسؤولين الكويتيين رفيعي المستوى ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(كونا).

كانت حكومة الكويت الجديدة برئاسة صباح الخالد قد أدت اليمين أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك في السابع عشر من الشهر الجاري .

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعلن أمام الأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي عن مبادرة هرمز للسلام، الذي يعد عاملا مشتركا بين دول منطقة الخليج، وتجتمع عليه مصالح هذه الدول.

وتقوم المبادرة على مبادئ رئيسية هي: عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم الاعتداء، والالتزام بأمن الطاقة، والاحتكام إلى القانون الدولي.