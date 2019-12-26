 واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث تكتيكات لكبح التدخل الروسي في الانتخابات - بوابة الشروق
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واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبحث تكتيكات لكبح التدخل الروسي في الانتخابات

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية

نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 4:16 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 4:16 ص

(د ب أ)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث تبني تكتيكات تهدف لكبح التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين لم تكشف عنهم، أن مسؤولي الأمن السيبراني بالجيش الأمريكي يقومون بإعداد تلك التكتيكات وستستهدف مسؤولين بارزين في الجيش الروسي ومسؤولين أمنيين لإظهار أن معلوماتهم الشخصية يمكن أن تتضرر إذا لم يتوقفوا عن التدخل.

واستبعد المسؤولون أن تستهدف تلك التدابير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

ورفض مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) وقيادة الأمن السيبراني الأمريكي التعليق على ما ذكرته الصحيفة، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.


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