كتلة سائرون تدعو الرئيس العراقي إلى تسمية مرشح لتشكيل الحكومة دون ضغوط

دعا نائب في تحالف سائرون المقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الرئيس العراقي برهم صالح إلى تحمل المسؤولية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة تلبي مطالب المتظاهرين.

وقال النائب جواد حمدان لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الخميس إن "على الرئيس العراقي برهم صالح تحمل المـسـؤولـيـة الوطنية الكبيرة في تـسـمـيـة الـشـخـصـيـة المــنــاســبــة لـلـمـنـصـب بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية على أن تنطبق عليها مـواصـفـات تلبي مطالب المتظاهرين والشعب".

وشدد عـلـى ضـرورة "الـتـزام الكتل السياسية بتسمية شخصية تنطبق عليها المـواصـفـات الجماهيرية وأن تلتزم بتحقيق مطالب المـتـظـاهـريـن" وأن "تحالف /سائرون/ أكد مراراً أنه مع تسمية رئيس وزراء يحقق مطالب المتظاهرين ولا يخضع لأي سلطة حزبية أو سياسية وأن يكون ترشيحه نابعا من الشعب ومن رحم مطالب المتظاهرين".

وأضـــاف حــمــدان أن "هــنــاك اتــجــاهــات في تسمية معينة مـن بينها تـجـمـع لـعـدد من الــنــواب بـشـكـل مـنـفـرد بـعـيـدا عــن كتلهم لترشيح شخصية معينة ومسار آخـر هو مشاورات رؤساء الكتل السياسية لترشيح شخصية مناسبة".

ويترقب العراقيون اليوم الخميس إعلان الرئيس العراقي اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن تحالف البناء بزعامة هادي العامري ترشيح أسعد العيداني محافظ البصرة للمنصب بعد أن كان قد أخفق في ترشيح كل من شياع السوداني وقصي السهيل للمنصب بسبب رفض المتظاهرين للمرشحين ، بينما انسحب ثلاثة مرشحين آخرين وهم عزة الشابندر وعبد الحسين عبطان وإبراهيم بحر العلوم على خلفية عدم الانسجام مع الأطراف التي رشحتهم للمنصب.

واستبق متظاهرو محافظة البصرة الإعلان عن ترشيح العيداني بالرفض في مظاهرات ليلية رافقها إعلان السلطات الأمنية تطبيق إجراءات التأهب القصوى في صفوف القوات الأمنية لمواجهة أية اضطرابات محتملة. كما انطلقت مظاهرات ليلية في ساحة التحرير لرفض ترشح العيداني رافقها إعلان بيان للمتظاهرين يطالب بترشيح شخصية مستقلة "غير متورطة في جرائم الفساد وقتل المتظاهرين".