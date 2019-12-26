 انهيار جليدي يضرب ساحة تزلج سويسرية.. ورجال الإنقاذ يدشنون عملية بحث كبيرة - بوابة الشروق
الخميس 26 ديسمبر 2019 8:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

انهيار جليدي يضرب ساحة تزلج سويسرية.. ورجال الإنقاذ يدشنون عملية بحث كبيرة

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 8:15 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 8:15 م

قالت الشرطة السويسرية إن رجال الإنقاذ دشنوا اليوم الخميس ، عملية بحث كبيرة بعد أن ضرب انهيار جليدي كبير ممرا في منتجع أندرمات للتزلج.

وتم إنقاذ شخصين بعد إصابتهما بجروح طفيفة ، ولكن عملية البحث استمرت في فترة ما بعد الظهر.

وقال شهود عيان إن عدة أشخاص قد دفنوا ، حسبما صرح المتحدث باسم الشرطة ريتو فيستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ).

وقال فيستر "إن حجم الانهيار كان كبيرا".

وأظهر مقطع فيديو لأحد الشهود تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي " بليك دوت سي اتش" ، كيف اجتاحت كتل الجليد منحدرًا كان يجتازه العديد من المتزلجين، وبدا واضحا أن العديد منهم كان في مسار الانهيار.

وخصصت السلطات خطا ساخنا لخدمة الأشخاص الذين يسعون للحصول على معلومات عن أفراد أسرهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك