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قالت الشرطة السويسرية إن رجال الإنقاذ دشنوا اليوم الخميس ، عملية بحث كبيرة بعد أن ضرب انهيار جليدي كبير ممرا في منتجع أندرمات للتزلج.

وتم إنقاذ شخصين بعد إصابتهما بجروح طفيفة ، ولكن عملية البحث استمرت في فترة ما بعد الظهر.

وقال شهود عيان إن عدة أشخاص قد دفنوا ، حسبما صرح المتحدث باسم الشرطة ريتو فيستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ).

وقال فيستر "إن حجم الانهيار كان كبيرا".

وأظهر مقطع فيديو لأحد الشهود تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي " بليك دوت سي اتش" ، كيف اجتاحت كتل الجليد منحدرًا كان يجتازه العديد من المتزلجين، وبدا واضحا أن العديد منهم كان في مسار الانهيار.

وخصصت السلطات خطا ساخنا لخدمة الأشخاص الذين يسعون للحصول على معلومات عن أفراد أسرهم.