مدير مركز دراسات إيران الحديثة: 2020 سيصبح نقطة تحول في العلاقات التجارية الروسية الإيرانية







أكد المدير العام لمركز دراسات إيران الحديثة رجب سفروف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران خلال العام الجاري بلغ تقريبا 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن 70-75 بالمئة منها تعد صادرات روسية إلى إيران.

وقال سفروف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "إن عام 2020 سيصبح نقطة تحول في العلاقات التجارية الروسية - الإيرانية، وسيزداد حجم التجارة بنسبة 30 بالمئة على الأقل".

وأضاف " إن أحد العوامل المهمة يكمن في إطلاق اتفاقية التجارة الدولية مع دول أوروبا وآسيا الوسطى. ووفقا لهذه الاتفاقية، تنتقل المنتجات الإيرانية بشكل مريح إلى أسواق هذه البلدان ، وتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها، لذا ستنمو الصادرات الإيرانية".

وتابع "روسيا تبيع الى إيران المعدات الهندسية والهياكل المعدنية والحبوب ومنتجات صناعة البتروكيماويات، وبشكل خاص المنتجات الزراعية والأدوية".

من جانبه، قال الممثل التجاري الروسي في إيران رستم جيجانشين، اليوم الخميس، إن حصة الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تجاوزت 50 بالمئة.

ووفقا لـ جيجانشين، فقد تجاوزت نسبة التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين البلدين 50 بالمئة بالفعل مقارنة بالعام الماضي.



