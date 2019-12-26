انطلاق فعاليات أسبوع التدريب السنوي بشركة مياه المنيا

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة تستضيف فعاليات أسبوع التدريب السنوي في الفترة من 29 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل، وذلك بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع كفاءة العاملين للنهوض بالمستوى الخدمي داخل المحافظة.

وأضاف الشهاوي، أن الفعاليات تشمل تنفيذ برامج من قبل الشركة القابضة وهي دورة تدريبية لصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس، ودورة تدريبية Water GEMS -Sewer GAME ودورة تدريبية إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية، ودورة تدريبية تشغيل وصيانة وأمان منظومة الكلور، ودورة تدريبية في السلامة والصحة المهنية (كيفية التعامل في الأماكن المغلقة ) ودورة تدريبية لـ T O T.

ونوه الشهاوي بأهمية رفع الكفاءة في كافة التخصصات للوصول إلى الخدمة المميزة والعالمية.