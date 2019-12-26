أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إصابة عدد من المدنيين في غارة جوية على مدينة "الزاوية" الليبية.

ويعتقد أن الغارة شنها طيران حربي نفاث تابع للمشير خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني).

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم: إن "الغارة أصابت صيدلية تقع بالقرب من سرية الفاروق بالزاوية، وأدت لإصابة عدد من المدنيين".

ولم يحدد الناطق أعداد المصابين، ولم يؤكد وقوع قتلى، مرجعا السبب لسوء خدمات الاتصال مع الأجهزة الصحية بمدينة الزاوية.

وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غرب طرابلس، وتعتبر من أكبر المدن الداعمة لحكومة الوفاق في الحرب الدائرة بالأطراف الجنوبية للعاصمة الليبية منذ أبريل الماضي.